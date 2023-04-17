اليوم السابع
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إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم

الإثنين، 17 أبريل 2023 09:20 م
إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

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أصيبت امرأة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، عند مفترق مستوطنات "جوش عصيون" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين عند المفترق أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنة فاطمة شاهين (33 عاما) من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، وأصابوها، ومن ثم نقلوها بواسطة بمركبة إسعاف، دون أن يتسنى معرفة حالتها الصحية.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن المواطنة شاهين أصيبت بالرصاص الحي في الكتف والساق.

 


فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي

بيت لحم

إصابة فلسطينية



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