إصابة شخصين في حادث انقلاب توك توك بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيبت ربة منزل وطفل بكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية (توك توك) في طريق سعود - عليوة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول طفل عمره 3 سنوات، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وربة منزل عمرها 27 سنة، مصابة بسحجات في أنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.



وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر تعرضهما لوقوع حادث انقلاب دراجة نارية (توك توك) يستقلونه في طريق سعود - عليوة بدائرة مركز الحسينية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.



