إزالة 7 حالات تعدِ على الأراضى الزراعية وبناء بدون ترخيص بسنورس فى الفيوم

صرح المهندس محمود هاشم، رئيس مركز و مدينة سنورس ، بالفيوم. بأن الأجهزة التنفيذية بالمركز، تمكنت من إزالة 5 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية، وحالتي بناء بدون ترخيص، في حملة مكبرة لإزالة التعديات بالمركز.

وأوضح، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم، أن الحملة، أزالت ثلاث حالات تعدِ على أراضي زراعية بقرية بيهمو، الأولى على مساحة قيراط، والثانية بمساحة 8 أسهم، والأخيرة بمساحة 6 أسهم، كما أزالت الوحدة المحلية بقرية السعيدية، حالتي تعدِ على أراضي زراعية، الأولى على مساحة قيراطين، والثانية بمساحة قيراط.

كما أزالت الوحدة المحلية بقرية نقاليفة حالتي بناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني للقرية، الأولى على مساحة 265 مترًا، والثانية على مساحة 90 مترًا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.





