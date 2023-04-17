أهالى شمال سيناء ينظمون احتفالات تكريم لأبنائهم حفظة القرآن الكريم.. صور

شهدت شمال سيناء فعاليات منوعة لتكريم حفظة القرآن الكريم خلال شهر رمضان، فى مناطق وقرى العريش وبئر العبد والشيخ زويد، وقام أهالى قرية "أم عقبة" التابعة لمركز بئر العبد في شمال سيناء، بتنظيم حفل لحفظة القرآن الكريم فى القرية .

وقال محمد محمود جبر من منسقى الاحتفال، إنه تم تكريم 30 حافظا للقرآن من جميع المراحل، بينهم أطفال سن تحت 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه تم التكريم فى وسط القرية، وبحضور رموز المكان وقيادات الأوقاف والشباب والرياضة.

كما نظمت عائلة الشوربجى بسيناء حفل تكريم المتسابقين من حفظة القرآن الكريم، بحضور قيادات العمل الخيرى، وقال لطيف الشوربجى من منسقى الاحتفال، إن التكريم تم خلال أمسية رمضانية وسط مدينة العريش، وتضمن توزيع جوائز المسابقة الرمضانية لحفظة القرآن الكريم على المشاركين والفائزين فيها والتى حملت أسم دورة الراحل الدكتور منير محمود عطية الشوربجى أحد رموز العمل الخيرى والشعبى بشمال سيناء.

وفى قرية الجورة جنوب الشيخ زويد قام الشيخ عرفات خضر سالمان شيخ "الطريقة العلاوية الدرقاوية الشاذلية" بتكريم 8 من حفظة القرآن الكريم خلال امسية رمضانية فى زاوية الجورة، بحضور الشخصيات العامة وشيوخ القبائل والعشائر من مختلف قرى ومراكز المحافظة ومحافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تحتفل وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء، اليوم الإثنين بتكريم الفائزين فى المسابقة القرآنية لأبناء شمال سيناء التى نظمت مشاركةً بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء.

قال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، انه سيقوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بتكريم الفائزين فى احتفال محافظة شمال سيناء بليلة القدر فى المدينة الشبابية بالعريش الإثنين 26 رمضان 1444ه‍- 17 أبريل 2023م.

وأضاف أنه أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن أسماء أوائل الناجحين فى المسابقة القرآنية لأبناء شمال سيناء مشاركةً بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء فى المستويات الأربعة للمسابقة وهى.

المستوى الأول المرحلة الإبتدائية 7 أجزاء، والمستوى الثانى المرحلة الإعدادية 10 أجزاء، والمستوى الثالث للمرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم، والمستوى الرابع مفتوح للجميع فى القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم) إلى جانب الإلمام بالآداب العامة فى الإسلام ويتم تكريم الفائزين بجوائز مالية وشهادات تقدير.

واشار مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، انه يتواصل عقد لقاءات ملتقى الفكر الإسلامى بمسجد النصر بالعريش وسط حضور جماهيرى حاشد، تنفيذاً لتعليمات وزارة الأوقاف بمسجد النصر بالعريش بعد أداء صلاة التراويح، وسط حضور جماهيرى حاشد من رواد المسجد ومن المقرر أن تستمر لقاءات (ملتقى الفكر الإسلامي) الرمضانى يومياً فى شهر رمضان عقب صلاة التراويح بمسجد النصر بالعريش، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأوقاف شمال سيناء، حتى آخر ليلة من ليالى الشهر الفضيل.