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أشهر القضاة.. المستشار سعيد مرعي رئيس الدستورية العليا الذي لم يكمل فترة رئاسته

الإثنين، 17 أبريل 2023 10:00 م
أشهر القضاة.. المستشار سعيد مرعي رئيس الدستورية العليا الذي لم يكمل فترة رئاسته المستشار سعيد مرعي - أرشيفية
كتبت امنية الموجي

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المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، الذي رحل قبل أن يكمل فترة توليه رئاسة المحكمة الدستورية بعامين، حيث تم تعيينه في يوليو 2019، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، خلفا للمستشار حنفي جبالي المنتهية ولايته للمحكمة في ذلك التوقيت، بعد بلوغه  سن التقاعد وقتها،  علي أن تنتهي فترة رئاسته في أغسطس 2024، ولكن نظرا لتعرضه لوعكية صحية صدرا قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للدستورية بديلا لمرعي، مطلع فبراير 2022.

 

المستشار سعيد مرعي من مواليد محافظة الجيزة في 30 أغسطس 1954، وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة 1976 بتقدير جيد جدا، ودبلومي القانون العام والعلوم الإدارية 1978 و1979، جرى تعينه المستشار سعيد مرعي في مقتبل حياته الوظيفية في مجلس الدولة 1977، وترقى حتى بلغ درجة مستشار مساعد "أ" بالمجلس، وتم انتدابه للعمل مستشاراً مساعداً بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بين 1984 و1986 ثم بين 1988 و1990، وتم نقله رسمياً مستشاراً بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية 1990، ثم عين رئيساً لهيئة مفوضي المحكمة 1999، وعين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية 2002.

 

أُعير مرعي للعمل مستشاراً قانونياً بوزارة التجارة السعودية بين 1991 و1996، وانتدب لتدريس مادة القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة حلوان في غير أوقات العمل الرسمية في العام الجامعي 1998-1999، كما أعير فترة للعمل مستشاراً لرئيس المحكمة الدستورية البحرينية."

 

وفي 16 فبراير رحل المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية عن عالمنا عقب صراع مع المرض، ومسيرة  قضائية حافلة بالعمل والعطاء.

 


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