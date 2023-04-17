اليوم السابع
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أسعار البسكويت وكعك العيد فى مصر.. السادة بـ75 جنيها للكيلو

الإثنين، 17 أبريل 2023 09:00 ص
أسعار البسكويت وكعك العيد فى مصر.. السادة بـ75 جنيها للكيلو كعك العيد
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تفاصيل أسعار كعك عيد الفطر في مصر لعام 2023، وذلك في الأسواق، وفي سياق السطور التالية نرصد متوسط أسعار الكعك والبسكويت بأشكاله المختلفة في الأسواق، وهذه الأسعار تتغير بحسب الشركة المنتجة وكذلك بحسب المنطقة. 

أسعار البسكويت في مصر لعيد الفطر 2023 بسكويت سادة 75 جنيها لوزن النصف الكيلو و140 جنيها للكيلو.
 
بسكويت برتقال 75 جنيها لوزن النصف الكيلو. و140 جنيها للكيلو.
 
بسكويت جوز هند 75 جنيها لوزن النصف الكيلو و140 جنيها للكيلو.
 
بسكويت شوكولاتة بسعر 80 جنيها لوزن النصف الكيلو و150 جنيها للكيلو.
 
بسكويت مشكل 80 جنيها لوزن النصف الكيلو. و150 جنيها للكيلو.
 
 
أسعار الكحك في مصر لعيد الفطر 2023: كحك سادة بسعر 90 جنيها لوزن النصف الكيلو، و170 جنيها للكيلو.
 
كحك ملبن بسعر 90 جنيها لوزن النصف الكيلو و170 جنيها للكيلو.
 
كحك عجمية بسعر 90 جنيها لوزن النصف الكيلو و170 جنيها للكيلو.
 
كحك مشكلت بسعر 95 جنيها لوزن النصف الكيلو. و180 جنيها للكيلو.
 
كحك عين جمل بسعر 115 جنيها لوزن النصف الكيلو و220 جنيها للكيلو.
 
كحك فسدق بسعر 125 جنيها لوزن النصف الكيلو. و240 جنيها للكيلو.

 


اسعار الكعك

الكعك

البسكويت

الكعك والبسكويت

اسعار الكعك 2023



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