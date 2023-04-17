أخبار مصر.. فتح المجمعات الاستهلاكية فى شم النسيم لطرح الأسماك بتخفيض 25%

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها فتح وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة اليوم الإثنين خلال احتفالات شم النسيم لطرح السلع الغذائية ومنتجات الأسماك والرنجة واللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال شم النسيم لطرح الأسماك بتخفيضات 25%
البحوث الفلكية: هلال شوال يولد الخميس ويبقى فى الأفق فترات ولا داعى للبلبلة
طرح رنجة فاخرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 90 جنيها للكيلو
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال الخميس المقبل.. وتحدد أول أيام عيد الفطر
التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة متزنة ومتدرجة من حيث الصعوبة
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون متزنة وغير معقدة أو تحمل ألغازا، كما أن الإجابة لن تكون محيرة وستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى مستويات الطلبة المختلفين.
الأرصاد: أجواء شم النسيم حارة وزيادة فترات سطوع الشمس
كاف يعتمد أشعة الرنين لتحديد أعمار اللاعبين قبل أمم أفريقيا تحت 17 سنة
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موافقته على توصيات لجنة تنظيم كرة القدم للشباب واللجنة الطبية التابعة للكاف، بإجراء تعديلات على المادة 27 من لائحة بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، والتي سيتم تنفيذها بدءاً من نسخة العام الجارى التى تقام فى الجزائر خلال الفترة من 29 أبريل الجارى حتى 19 مايو المقبل.
الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة ويفضل عدم ارتداء الملابس الصيفية
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