وزير النقل يتفقد مشروعات الطرق والكبارى بمحافظتى الدقهلية ودمياط

كتب ـ سيد الخلفاوى

أجرى المهندس كامل الوزير – وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها بمحافظتي الدقهلية ودمياط ، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوى الخدمة على الشبكة، وتوفير أعلى درجات الراحة والآمان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق.

بدأت الجولة بتفقد مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات والتي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يجري انشاء عدد 3 كباري علوية هي كوبري أعلى مزلقان سواقى العرب (كوبرى اعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربى – خط سكة حديد طنطا /دمياط ) والذي بلغت نسبة تنفيذه 98% وكوبري المرورو الجاري إنشاؤه (كوبرى اعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربى – شارع الجيش ) وكوبري نزلة الدبوسي الجاري إنشاؤه والذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري.

ثم توجه الوزير لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من شربين حتى دمياط ( المرحلة الاولى ) بطول 38 كم ( أحد طرق مبادرة حياة كريمة ) والذي بلغت نسبة تنفيذه 95 % وحيث تم استخدام نظام اعادة تدوير طبقات الرصف FDR في رفع كفاءة الطريق.

بعدها تفقد وزير النقل مواقع العمل بالمرحلة الأولى من تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جمصة/ المنصورة الجديدة/ حتى حدود محافظة الدقهلية بطول 57 كم، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا بحيث يصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات بكل اتجاة ،(3 حارات للطريق الرئيسي و3حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة) ، بالإضافة إلى إنشاء 18 عمل صناعي في الاتجاهين على طريق الخدمة ، منها كوبري البستان على النيل والذي تفقده الوزير والذي يشمل إنشاء كوبري توسعة بطول 1600 متر ، وعرض 17 مترا ، بعدد 4 حارة مرورية في كل اتجاه.

وأشار وزير النقل، إلى أنه جار العمل في رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم، بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول ٤٢ كم. وأكد المهندس كامل الوزير أن تطوير هذه القطاعات يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كم لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط - بورسعيد - الإسكندرية) ويمر بـ 7 محافظات هي دمياط ، بورسعيد ، الدقهلية ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسكندرية ومطروح ، والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة و جمصة و مطوبس بكفرالشيخ ، والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة ، ويتم تطوير الطريق ليصبح 6 حارات بكل اتجاه منها 3 حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة.

كما تابع الوزير طريق الرصف الخرساني المزدوج الملاصق لسور ميناء دمياط والذي تم رصفه بالخرسانة لتسهيل دخول وخروج الشاحنات من والي ميناء دمياط وتحمل الاحمال العالية لتلك الشاحنات.

بعدها تابع المهندس كامل الوزير أعمال ازدواج كباري رافد جمصة وهي كوبري عمار والذي بلغت نسبة تنفيذه 85 % والذي يشمل إنشاء كوبري علوي إتجاه المنصورة جمصة موازي للكوبرى القائم و كوبري دميره والذي بلغت نسبة تنفيذه 100% والذي يشمل إنشاء كوبري علوى عند الكيلو 11 عند مدخل قرية دميرة ليخدم الاتجاه من المنصورة إلى جمصة وتحويل الكوبرى الحالى ليخدم الاتجاه القادم من جمصة إلى المنصورة، بالإضافة إلى كوبري الروضة الذي بلغت نسبة تنفيذه 85 % والذي يشمل إنشاء كوبري مواز للكوبري القائم بعرض 14م بعدد 3 حارات مرورية،

هذا وقد سبق تطوير الطريق بطول 50 كم، ليصبح الطريق 3 حارات لكل اتجاه بعدها توجه الفريق مهندس كامل الوزير لتفقد مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق بلقاس /شربين بطول 14كم حيث وجه الوزير بتكثيف الأعمال وازدواج كوبري بسنديلة.

بعدها تفقد الوزير يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مشروع كوبري الجامعة على النيل بالمنصورة حيث تم الانتهاء من أعمال مطلع ومنزل للكوبري وجاري توسعة الكوبري من الناحية الغربية، كما سبق وتم الانتهاء من تطوير وتوسعة الطريق الدائري الرابط بين كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب بطول 4.5 كم مزدوج ليصبح 14 م بعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه مع انشاء عدد 2 دوران للخلف .

واطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع ازدواج ورفع كفاءة دمياط الشرقي بطول 62 كم وذلك في المسافة من شربين وحتى فارسكور بطول 25 كم وحيث تم الانتهاء من من ازدواج ورفع كفاءة المسافة من شربين حتى المنصورة بطول 22 كم