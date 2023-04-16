وزيرة البيئة تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد وتشارك فى الاحتفالات

كتبت ــ منال العيسوى

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، وذلك بحضور لفيف من الوزراء والمحافظين والكتاب والإعلاميين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأعربت وزيرة البيئة، عن خالص التهاني القلبية وصادق الأمنيات إلى الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مؤكدة أن الشعب المصري نسيج واحد؛ يجمعهم وطن وآمال واحدة في بناء مصر المستقبل على مر العصور، مُتمنية من الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا، وجميع المواطنين الأقباط، بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام.