اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أبريل 2023 11:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة الصحة العالمية: اكتشاف 6 إصابات جديدة بفيروس ماربورج فى غينيا الاستوائية

الأحد، 16 أبريل 2023 11:07 ص
منظمة الصحة العالمية: اكتشاف 6 إصابات جديدة بفيروس ماربورج فى غينيا الاستوائية ماربورج
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم الإبلاغ عن 6 إصابات إضافية مؤكدة مختبريا بفيروس ماربورج فى غينيا الاستوائية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى لحالات الإصابة بالمرض إلى 15، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
 
وأضافت المنظمة أن المرض الذى يسببه فيروس ماربورج هو حمى نزفية شديدة العدوى يصل معدل الوفيات بسببها إلى 88 %. ومن أعراض المرض الحمى والإعياء والقيء الذى يحوى آثار دم والإسهال، علما أنه ليس هناك لقاحات أو مضادات فيروسية معتمدة لعلاجه.
 
ويعد فيروس ماربورج من نفس العائلة التى ينتمى إليها فيروس الإيبولا الذى أودى بحياة الآلاف فى غرب أفريقيا.

ماربورج

غينيا الاستوائية

فيروس ماربورج

حمى نزفية



الموضوعات المتعلقة

أمريكا ودول العالم العظمى تتدخل لإنقاذ العالم من خطر "ماربورج" المميت

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 04:00 م

أمريكا ترسل خبراء لاحتواء فيروس "ماربورج" المميت.. "فيديو"

الأربعاء، 05 أبريل 2023 04:00 ص

"ماربورج" يقلق العالم ودول تحظر السفر لغينيا الاستوائية وتنزانيا.. فيديو

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 03:00 م

"ماربورج" المميت يهدد العالم ويتفشى بسرعة فى أفريقيا.. ظهر لأول مرة فى غينيا الاستوائية والكاميرون.. تقارير: الفيروس أكثر فتكا من إيبولا.. أمريكا ترسل خبراء لاحتوائه.. ودول عربية تنصح بتجنب زيارة هذه البلدان

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة