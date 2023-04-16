مقتل 40 جنديا ومتطوعا في جيش بوركينا فاسو فى هجوم مسلح شمالي البلاد

كتب- وكالات

قُتل 40 شخصا بينهم 6 جنود و34 متطوعا في الجيش البوركينابي، إثر هجوم مسلح على مدينة واهيجويا شمالي بوركينا فاسو.

وقال بيان صادر عن حاكم منطقة الشمال، اليوم الأحد، نشره موقع"سبوتنيك عربي": "يأسف حاكم منطقة الشمال لإبلاغ سكان مدينة واهيجويا ومحيطها، بأن المفرزة العسكرية ومتطوعو الدفاع عن الوطن المتمركزون في محيط قرية أوريما على بعد حوالي 15 كم شمال شرق القرية، تعرضت لهجوم شنه مسلحون مجهولون يوم السبت 15 أبريل في حوالي الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي".

وذكر بيان حاكم المنطقة، بأنه "قُتل في هذا الهجوم 40 شخصا، منهم 6 جنود و34 متطوعًا للدفاع عن الوطن فضلا عن 33 جريحًا نقلوا إلى المستشفى، وجميعهم في حالة مستقرة".

وأسفر هجوم لمسلحين على موقع للجيش البوركينابي في 17 فبراير الماضي، عن مقتل 51 جنديًا، فيما قُتل نحو 160 من المسلحين المناهضين للحكومة في عمليات تمشيط نفذها الجيش عقب الهجوم.

ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، في بوركينا فاسو غربي أفريقيا، خاصة منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، أوائل 2022، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، ونزوح نحو مليوني شخص داخل البلاد.