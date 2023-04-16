اليوم السابع
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مصر للطيران تعلن تغيير مواعيد رحلاتها بسبب التوقيت الصيفى بدءا من الجمعة

الأحد، 16 أبريل 2023 12:44 م
مصر للطيران تعلن تغيير مواعيد رحلاتها بسبب التوقيت الصيفى بدءا من الجمعة مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت شركة مصر للطيران إقلاع جميع رحلاتها الجوية بعد موعدها المحدد بساعة، نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتباراً من الدقيقة الأولي من فجر يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023.
 
وتهيب شركة مصر للطيران المسافرين بضرورة مراجعة حجوزاتهم للتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.
 
على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران 
أو الوكيل السياحي.
 
 

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