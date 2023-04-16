مصرع طفلة إثر سقوطها من أعلى منزلها بمركز كوم حمادة في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقيت طفلة مصرعها اليوم الاحد إثر سقوطها من أعلى منزلها بمركز كوم حمادة بالبحيرة فى ظروف غامضة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "ى. ا. ع » 13 سنة إثر سقوطها من الدور الثالث بمنزلها باحدى قرى مركز كوم حمادة بالبحيرة.

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى عمارة أثناء عمله بمركز شبراخيت بالبحيرة.

وبالفحص تبين مصرع مختار.ع.ع إثر إصابته إصابات بالغة بالجسم بسبب سقوطة من أعلى منزل أثناء عمله بإحدى قرى مركز شبراخيت.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.