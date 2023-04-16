مشروبات خفيفة تعطيك شعورا وهميا بالشبع.. تعرف عليها

رانيا عامر

فى الحر الشديد يلجأ البعض لتناول العصائر كثيفة القوامة بعد إضافة قوالب الثلج إليها، وكشفت دراسة قام بها مجموعة من الباحثين من جامعة "فاغينينجين" بهولندا أن هذه المشروبات تعمل على ملىء المعدة بطريقة وهمية، وهو ما يجعلهم يقللوا من وجباتهم ويساعدهم على التخلص من الوزن بطريقة غير مقصودة.وفقا لموقع أونلي هيلث onlyhealth .

أشارالموقع الأمريكى "هيلث" هذه الدراسة التى أجريت باستخدام التجارب السريرية على 15 فرد، وقالت خبيرة التغذية "كيرى جانز" بالجامعة الهولندية: "تناول عينة البحث بالتجارب أشكال ومقاسات مختلفة من العصائر، وكان التركيز الأكثر خلال البحث على المشروبات ذات القوام الكثيف نظرا لغنى هذه العصائر بالألياف مع قلة سعراتها الحرارية من أى عصير آخر".

وتابعت: "سبق إجراء التجارب صوم عينة البحث لمدة 3 ساعات عن تناول الطعام والشراب، وعند تناول المشروبات السميكة شعروا بالشبع ولم يستطيعوا تناول الأطعمة بعدها، ومن خلال المسح بالرنين المغناطيسى تبين ان المعدة امتلأت بشكل أسرع وأصبحت على شكل بلونة ممتلئ ولكن بشكل وهمى وهو ما جعلهم يطلقوا عليه اسم "الشبع الوهمى" بسبب الألياف الكثيفة المتواجدة فى المشروبات، وهو ما يقلل من قدرتهم على تناول الأطعمة الكثيرة.

ونصح خبراء التغذية فى نهاية البحث بأهمية تناول الفواكة الغنية بالألياف على شكل عصائر كثيفة مثل الموز، الأفوكادو، مع إضافة الزبادى إليهم أو زبدة الفول السودانى، حتى يستفيد الجسم من كل الفيتامينات والمعادن التى يحتووا عليها هذه الفواكة، والاستفادة من الامتلاء الوهمى بتقليل كميات الطعام التى نتناولها.