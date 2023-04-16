محافظ القليوبية يتفقد كورنيش طريق "بنها – المنصورة الحر الجديد".. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، طريق بنها – المنصورة الجديد "البر الشرقي للرياح التوفيقي"، للوقوف على ما تم تنفيذه من خدمات للمواطنين، لاستمتاعهم بالجلوس ومُشاهدة النيل وخلق متنزه جديد لهم، كما تابع أعمال تطوير ورصف المرحلة الثانية من شارع فريد ندا بمدينة بنها، للاطمئنان على مستوى الأداء التنفيذي على أرض الواقع.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه جاء ذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية بكافة مواقع العمل بالمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية، للارتقاء بالمظهر الحضاري، والعمل على سيولة الحركة المرورية لإحداث نقلة نوعية بمختلف مُدن وأحياء المحافظة لإظهار الطابع المُميز لكل مدينة، وذلك للوقوف على حجم الأعمال المُنفذة على الطبيعة وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية، يرافقه محمد مرعـي رئيس مركز ومدينة بنها، ومهندسي الشركات المُنفذة للأعمال.

واستهل "المحافظ"، جولته بتفقد ما تم إنجازه من أعمال خدمية بالطريق الحر (بنها – المنصورة) الجديد، حيث تم إنشاء برجولات خشبية مزودة بمقاعد للجلوس كما تم تزويد الكورنيش بأعمدة إنارة ديكورية، كما تم تزويده بلوحات كهربائية لخدمة الأكشاك التي ستُقام على الكورنيش لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، كما سيتم تأهيل الطريق الزراعي القديم بجوار كوبري المصنع الحربي لربطه بطريق بنها المنصورة لسهولة تحرُك المواطنين من وإلى الكورنيش.

ووجه "المحافظ"، بسرعة إنهاء كافة الأعمال والمقاعد وتركيب كشافات الإنارة والعمل بالتوازي في تأهيل الطريق الزراعي القديم لخدمة الطريق الحُر بنها - المنصورة.

ثم استكمل "الهجان"، جولته بمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية في المرحلة الثانية من شارع فريد ندا، إذ يتم العمل في الطبقة الرابطة وذلك من دوران شركة الكهرباء حتى مطلع الطريق الزراعي، والجهة المُقابلة من الطريق الزراعي وحتى المصنع الحربي بطول 1500 متر، بالإضافة إلي أنه جاري رش مادة الـ RC تمهيداً لأعمال الرصف بالطبقة الرابطة على امتداد كوبري المصنع الحربي، ومن ثم استكمال أعمال الرصف بالطبقة السطحية والنهائية في المرحلة بالكامل، بالإضافة إلي تركيب أعمدة إنارة وتطوير الأرصفة الجانبية وتغطيتها ببلاط الإنترلوك.

وشددَّ محافظ القليوبية، على سرعة البدء بتطوير السور الخرساني الجانبي للطريق مع تدعيمه من الأعلى بنفس الكريتال المتواجد في مطلع كوبري المصنع الحربي لتوحيد وتحسين الرؤية البصرية، كذلك تسريع وتيرة الأعمال والتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل الحركة المرورية بمحيط الأعمال، علاوة على المتابعة المستمرة لسير العمل وتذليل كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير، مؤكداً على أهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة لتأهيل الطريق ومدخل بنها الجنوبي بمستوى عالٍ لإبراز المظهر الجمالي للمدينة.

وأكد محافظ القليوبية، على استمرار متابعته الشخصية لتنفيذ خطة المحافظة بشأن رفع كفاءة الشوارع والميادين وكافة المشروعات الجاري تنفيذُها بالمراكز والمدن والأحياء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.