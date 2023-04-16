اليوم السابع
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محافظ القاهرة يشهد احتفال الكاتدرائية المرقسية بعيد القيامة المجيد

الأحد، 16 أبريل 2023 12:11 ص
محافظ القاهرة يشهد احتفال الكاتدرائية المرقسية بعيد القيامة المجيد محافظ القاهرة يشهد احتفال عيد القيامة
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاحتفال الذى ترأسه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة عيد القيامة بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين وكبار رجال الدولة .
 
وهنأ محافظ القاهرة الأخوة المسيحيين بالعيد مؤكدًا أن مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها رمزًا للنسيج الواحد المترابط .
 
وفى السياق قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه يرسل الشكر إلى الرئيس السيسى والحكومة وقدم التهنئة لكل المسلمين بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك ، قائلا نشكر الله أن أعيادنا وأصوامنا متقاربة وهى تزيد من وحدة بلادنا. 
 
وتابع خلال عظته بقداس عيد القيامة المجيد نصلى من أجل الجميع ومن أجل انتهاء الصراعات والحروب ومن أجل كل شخص فى مشكلة ومن أجل البلاد التى تعرض لأزمات وكوارث ومن أجل الإنسانية جميعا. 
 
محافظ القاهرة يشهد احتفال عيد القيامة (2)
محافظ القاهرة يشهد احتفال عيد القيامة 

محافظ القاهرة يشهد احتفال عيد القيامة (3)
محافظ القاهرة يشهد احتفال عيد القيامة 

محافظ القاهرة يشهد احتفال عيد القيامة (1)
محافظ القاهرة يشهد احتفال عيد القيامة 

 


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