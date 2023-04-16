محافظ الغربية يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر من رحاب المسجد الأحمدى بطنطا

الغربية محمد طارق

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، علي عبد الستار السكرتير المساعد،الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأدى محافظ الغربية صلاتي العشاء والتراويح، تلاها تلاوة قرآنية للشيخ محمد عبد الموجود المشرف العام على المسجد الأحمدي، ثم كلمة للشيخ خالد خضر أشار فيها إلى فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، لذا يحب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى -عز وجل- حتى ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء، واختتمت الاحتفالية بالتواشيح والأدعية الدينية التي قدمها الشيخ مهند أبو الكرامات.

ووجه محافظ الغربية التهنئة للحاضرين بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.