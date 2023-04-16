محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد بزيارة للكنائس والمطرانيات والإبراشيات بمدينتى المنصورة وميت غمر، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء مساعد مدير الأمن نائبا عن مدير الأمن، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ النائبة نسرين عمر، والنائبة ميرفت عاذر، والنائب محمود العزب، وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب محمد أمين رئيس حى غرب، والدكتور عمرو عبدالعاطى رئيس حى شرق.

وشملت زيارة المحافظ، اليوم "كنيسة المسيح الملك بالمختلط، وكنيسة العذراء سيدة النياح للروم الكاثوليك بالسكة القديمة، وكنيسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بالسكة الجديدة، وكنيسة الروم الأرثوذكس بجوار سور المحطة، ومطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بمدينة ميت غمر" وكان فى استقباله رؤساء الكنائس والمطرانيات والإبراشيات والأباء والقساوسة.

وأكد مختار، أن الشعب المصرى نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية فى كافة المواقف ومواجهة التحديات، مشيراً إلى أن المصريين يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، وأن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط.

كما أكد محافظ الدقهلية أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائماً كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر وشعبها وأرضها فى حفظ الله ورعايته وعنايته وفضله.