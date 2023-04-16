اليوم السابع
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محاضرات وندوات وأداء صلاتي التراويح والتهجد بمساجد كفر الشيخ في الليلة الـ 25

الأحد، 16 أبريل 2023 12:10 ص
محاضرات وندوات وأداء صلاتي التراويح والتهجد بمساجد كفر الشيخ في الليلة الـ 25 القاء محاضرات بالمساجد بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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يواصل علماء وأئمة المساجد بأوقاف كفر الشيخ بمساجد محافظة كفر الشيخ بمدن وقرى المحافظة، تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،ومتابعة الشيخ محمد يونس على يونس، وكيل الوزارة، والشيخ عطا بسيونى وكيل المديرية، والشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، رسالتهم الدعوية والإيمانية في شهر رمضان المبارك، ويؤدون صلوات العشاء، والتراويح والتهجد في الليلة الخامسة والعشرين على التوالي من هذا الشهر الفضيل بحضور الآلاف من المصلين بمراكز وقرى ونجوع محافظة كفرالشيخ.

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في جو إيماني رائع يسوده البهجة والفرح والسرور، ويقومون بإلقاء خواطرهم الدعوية من خلال الملتقيات الفكرية، ومحاضرات قصور الثقافة والندوات والمؤتمرات التي أعدتها وزارة الأوقاف احتفالا واحتفاء بشهر رمضان المبارك، مؤكداً على نبذ التباغض، والحث على الترابط والألفة والجود والكرم، وتربية النفس إيمانيا و أخلاقيا وروحيا واجتماعياً وصحياً في هذا الشهر المبارك، مع مراعاة صلة الأرحام والتوسعة على الفقراء، سائلا الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، وأن يجعل مصرنا الحبيبة واحة للأمن والأمان والاستقرار .

أداء صلاة التهجد في المساد بكفر الشيخ
أداء صلاة التهجد في المساد بكفر الشيخ

 

الصلاة بمسجد العارف بالله ابراهيم الدسوقي
الصلاة بمسجد العارف بالله ابراهيم الدسوقي

 

القاء محاضرات بالمساجد بكفر الشيخ
القاء محاضرات بالمساجد بكفر الشيخ

 

 


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