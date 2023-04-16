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مجلس الأمن يحث الأطراف فى السودان على وقف الأعمال العدائية فورا

الأحد، 16 أبريل 2023 10:43 ص
مجلس الأمن يحث الأطراف فى السودان على وقف الأعمال العدائية فورا مجلس الأمن
كتب محمد جمال

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أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولى عن القلق البالغ بشأن الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بحسب بيان رسمى للأمم المتحدة.
 
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن الأسف لوقوع خسائر فى الأرواح وإصابات بما فى ذلك بين المدنيين.
 
وحث أعضاء المجلس الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا واستعادة الهدوء، ودعوا جميع الأطراف إلى العودة لمائدة الحوار لحل الأزمة الحالية فى السودان.
 
وشدد أعضاء مجلس الأمن، المكون من 15 عضوا، على أهمية الحفاظ على الوصول الإنسانى وضمان سلامة موظفى الأمم المتحدة.
 
وجدد الأعضاء التأكيد على التزامهم القوى بوحدة وسيادة واستقلال جمهورية السودان وسلامتها الإقليمية.

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