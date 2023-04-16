وأوضحت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن زورق الدورية الكوري الشمالي، عبر خط الحدود الشمالي في المياه شمال شرق جزيرة "بيك ريونغ" الكورية الجنوبية في البحر الأصفر؛ مما دفع سلاح البحرية الكورية الجنوبية إلى إرسال زورق دورية من طراز "تشامسورى".



وأشارت هيئة الأركان إلى أن السفينة الكورية الجنوبية أطلقت 10 طلقات تحذيرية بمدفعها الآلي بعد أن ظل الزورق الكوري الشمالي غير مستجيب للتحذيرات الكورية الجنوبية ومحاولات الاتصال، وأجبرته على التراجع.



وتعد هذه هي المرة الأولى منذ مارس من العام الماضى التى يطلق فيها كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية على زورق دورية كوري شمالي يعبر خط الحدود الشمالي.. وفي أكتوبر عام 2022، أطلقت سفينة حربية كورية جنوبية طلقات تحذيرية على سفينة تجارية كورية شمالية تنتهك خط الحدود الشمالي في البحر الأصفر، وردا على ذلك، أطلق الجيش الكورى الشمالى طلقات تحذيرية ضد السفينة الحربية لكوريا الجنوبية.