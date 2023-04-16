أعلن سلاح الجو الكورى الجنوبى اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تبدأ سول وواشنطن تدريبات جوية مشتركة واسعة النطاق، فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك في أحدث تدريب يهدف إلى تكثيف الردع ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المتنامية.
وأوضح سلاح الجو - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن سول تخطط لنشر حوالي 60 طائرة حربية، بما في ذلك مقاتلات (F-35A) و(F-15K) و(KF-16) وطائرة نقل عسكرية من طراز (KC-330)، بينما تعتزم الولايات المتحدة حشد أكثر من 40 طائرة، مثل مقاتلات (F-16) التابعة لسلاحها الجوى وطائرة هجومية من طراز (A-10) وطائرتى (F-35B) و(FA-18) التابعتين لسلاح مشاة البحرية.
وأشار إلى أن التدريبات ستجرى مع التركيز على تعزيز قابلية التشغيل البيني والقدرة التشغيلية المشتركة لمقاتلات الحلفاء من الجيل الرابع والخامس المتقدم، مثل طائرات (F-15K) وطائرة التهرب من الرادار من طراز (F-35)، على التوالى.
وكانت تدريبات جوية مشتركة قد تم إجراؤها أمس الأول الجمعة باستخدام القاذفات الاستراتيجية الأمريكية من طراز (B-52H)، بعد يوم من اختبار بيونج يانج لما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب.
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