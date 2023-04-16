وأوضح سلاح الجو - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن سول تخطط لنشر حوالي 60 طائرة حربية، بما في ذلك مقاتلات (F-35A) و(F-15K) و(KF-16) وطائرة نقل عسكرية من طراز (KC-330)، بينما تعتزم الولايات المتحدة حشد أكثر من 40 طائرة، مثل مقاتلات (F-16) التابعة لسلاحها الجوى وطائرة هجومية من طراز (A-10) وطائرتى (F-35B) و(FA-18) التابعتين لسلاح مشاة البحرية.



وأشار إلى أن التدريبات ستجرى مع التركيز على تعزيز قابلية التشغيل البيني والقدرة التشغيلية المشتركة لمقاتلات الحلفاء من الجيل الرابع والخامس المتقدم، مثل طائرات (F-15K) وطائرة التهرب من الرادار من طراز (F-35)، على التوالى.



وكانت تدريبات جوية مشتركة قد تم إجراؤها أمس الأول الجمعة باستخدام القاذفات الاستراتيجية الأمريكية من طراز (B-52H)، بعد يوم من اختبار بيونج يانج لما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب.