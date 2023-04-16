قرية كفر دمتيوه بالبحيرة تنظم حفلا باهرا لتكريم حفظة القرآن الكريم.. صور

البحيرة - ناصر جودة

نظمت جمعية أبناء كفر دمتيوه لتنمية المجتمع بكوم حمادة بمحافظة البحيرة احتفالية كبرى ومسيرة مبهجة لحفظة القرآن الكريم وسط فرحة عارمة من أهالى مركز كوم حمادة بتكريم 300 طالب من حفظة القرآن الكريم بجميع المستويات، بحضور الشيخ رجب خليل، كبير مذيعى إذاعة القرآن الكريم والدكتور رضا راشد، من علماء الأزهر الشريف والمبتهل عبدالرحمن أشرف، مقدم برنامج رضاك يارب بالتلفزيون المصرى والشيخ محمد الخولى، والدكتور إبراهيم شاهين، مدير التعليم الابتدائى بكوم حمادة وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية ورجال الدين بالمحافظة.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطنى ثم تلاوة قرآنية للشيخ محمد الخولى، وبعدها كلمة للدكتور إبراهيم شاهين، رئيس مجلس إدارة الجمعية وكلمة للدكتور رجب خليل ثم كلمة للدكتور رضا راشد ثم فاصل من الابتهالات الدينية للمبتهل عبد الرحمن أشرف ثم تكريم الطلاب والتقاط الصور التذكارية.

ومن جانبه قال رمضان الشرقاوى، المنسق العام للحفل، إن الاحتفالية تعد الأول من نوعها على مستوى القرية والهدف منها تكريم حفظة القرآن الكريم بشكل يليق بهم وإدخال البهجة والسرور على أبناء القرية وتشجيع النشء على حفظ القرآن مقدمًا تهنئته للطلاب الفائزين وشكره لكل من ساهم ودعم وشارك فى هذا الحفل حتى يخرج بهذا الشكل الرائع.

وقال المهندس محمود أبو يوسف، مسئول لجنة التنظيم، إن فرحتنا بأبناء القرية لا توصف ولن تكون المرة الأول وسيتم تنظيم مثل هذه الاحتفالية لحفظة القرآن الكريم فى القرية كل عام وعلى وبمستوى أفضل وأعلى.



حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر دمتيوه بالبحيرة (1)



حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر دمتيوه بالبحيرة (2)



حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر دمتيوه بالبحيرة (3)



حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر دمتيوه بالبحيرة (4)



حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر دمتيوه بالبحيرة (5)



حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر دمتيوه بالبحيرة (6)



حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر دمتيوه بالبحيرة (7)



حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر دمتيوه بالبحيرة (8)



حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر دمتيوه بالبحيرة (9)



حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر دمتيوه بالبحيرة (10)



حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر دمتيوه بالبحيرة (11)



حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر دمتيوه بالبحيرة (12)



حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر دمتيوه بالبحيرة (13)