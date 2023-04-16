"ضحايا كلب العجوزة" بعد إصابتهما: طلبنا من جارنا إنقاذنا منه أكثر من مرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

قال شقيقان إنهما يعانيان من وجود كلب لدى جارهما في منطقة العجوزة بالجيزة، وأنهما طلبا منه أكثر من مرة كف عنهما، لكن صاحبه لم يبالي بذلك، حتى هاجمهما الكلب بشراسة مما أسفر عن وجود بعض الإصابات والجروح لديهما.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بشأن تعرض (محاسب ، وشقيقته "بهما إصابات وجروح " - مقيمان بدائرة القسم) للعقر من "كلب" خاص بأحد سكان العقار محل سكنهما.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد الشاكيان بالعقار محل سكنهما فوجئا بهجوم "الكلب" عليهما وعقرهما وإحداث إصابتهما المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه والكلب الخاص به، وبمواجهته أقر بما سبق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.