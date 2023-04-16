ضبط 7 جزارين لذبحهم خارج المجازر الحكومية بدمنهور فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، مشددة على ضرورة وضع الأسعار على كل سلعة والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر حملة تموينية على الأسواق والمتاجر بالاشتراك مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية بمدينة دمنهور ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط 1100كيس ملح طعام و800عبوة سجائر مجهولة المصدر بمركز المحمودية.

وخلال الحملات تم المرور على عدد كبير من المحلات العامه ومحلات بيع المواد الغذائية والتنبية عليهم بالإعلان عن أسعار جميع المنتجات والالتزام بالأسعار.

وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.