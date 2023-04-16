ضبط 7 أطنان قمح بـ"مدشة" أعلاف لاستخدامها فى غير الغرض المخصص لها بالمنيا

قاد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكرى السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وعدد من الجهات المعنية.



رافق نائب المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، واللواء هانى بدوى، رئيس مدينة المنيا، ومباحث التموين، وعدد من الجهات المعنية.



تمكنت الحملة من ضبط 7.5 طن من الأقماح معبأة بجوالات تحمل بيانات مضللة بخلاف ما تحويه لاستخدامه كعلف حيوانى، وذلك بمدشة للأعلاف والحبوب بحى غرب مدينة المنيا.



وجه نائب المحافظ، وكيل وزارة التموين، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدشة والتحفظ على الكميات المضبوطة ومصادرتها، مؤكدا استمرار جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بأى محاولة لاستغلال المواطنين، واحتكار السلع وتعطيش الأسواق، من خلال تكثيف الحملات التموينية والرقابية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، أن الكمية المضبوطة من القمح كانت تستغل فى غير الغرض المخصص لها، حيث أن القمح المضبوط مخصص توريده للمطاحن المدعمة التى تنتج دقيق 87.5% لإنتاج الخبز البلدى بسعر 5 قروش.











