اليوم السابع
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صور.. الحماية المدنية تجرى عمليات تبريد لموقع حريق مخزن سيارات بشبرا

الأحد، 16 أبريل 2023 03:55 م
صور.. الحماية المدنية تجرى عمليات تبريد لموقع حريق مخزن سيارات بشبرا السيطرة على حريق مخزن في شبرا
كتب: عبد الرحمن سيد

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يجرى رجال الحماية المدنية عمليات تبريد لموقع حريق مخزن و7 سيارات بمنطقة شبرا تحسبا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى وسط تواجد رجال المباحث للقيام بعمليات جميع المعلومات والبيانات حول الواقعة مع الاستماع لشهود العيان لكشف ملابساتها بالكامل.
 
وكان رجال الحماية المدنية ، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل مخزن وامتدت النيران والتهمت 7 سيارات بمنطقة شبرا ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن وعدد من السيارات فى منطقة شبرا ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
السيطرة على حريق مخزن في شبرا (1)
السيطرة على حريق مخزن في شبرا (1)

السيطرة على حريق مخزن في شبرا (2)
السيطرة على حريق مخزن في شبرا (2)

السيطرة على حريق مخزن في شبرا (3)
السيطرة على حريق مخزن في شبرا (3)

السيطرة على حريق مخزن في شبرا (4)
السيطرة على حريق مخزن في شبرا (4)

السيطرة على حريق مخزن في شبرا (5)
السيطرة على حريق مخزن في شبرا (5)

 


حريق مخزن

شبرا

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

الهرم



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