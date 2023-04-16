صحة سوهاج: نشر فرق طبية لتقديم خدمات التوعية والمبادرات الرئاسية بالكنائس

سوهاج محمود مقبول

قامت مديرية الصحة في سوهاج، بنشر فرق التواصل المجتمعي والفرق الطبية، لتقديم خدمات التوعية وخدمات المبادرات الرئاسية بالكنائس، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج، وبناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال الاحتفال بالأعياد، وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية وخدمات التوعية والتثقيف الصحي بعدد من كنائس المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة ونقاط الإسعاف وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم و متابعة انضباط وتواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات علي مدار الساعة، حيث تم تكليف فرق متابعة من بعض إدارة المديرية بمتابعة سير العمل وإعداد تقارير يومية وعرضها علي غرفة الطؤاري والأزمات بالمديرية منوهاً بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين ولا تدخر أي جهد من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.

يذكر أن مديرية الصحة والسكان بسوهاج، أعلنت قبل ذلك عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وذلك بمناسبة الأعياد، حيث يحتفل الأخوة المسيحين غدا بعيد القيامة المجيد ويليه أعياد الربيع وشم النسيم ومن بعدها الاحتفال بعيد الفطر المبارك، صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأكد الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم وقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية الفنية المساعدة خلال تلك الفترة، وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات، وتشكيل غرف الطوارئ بالمستشفيات الحكومية، والتأكيد علي زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولاً بأول.

وأشار النجار، إلى أنه تم تشكيل غرفة للطوارئ والأزمات لمتابعة سير العمل والتدخل السريع وقت الحاجة، منوهاً إلى التأمين الطبي لجميع الطرق والميادين العامة وأماكن التجمعات خلال فترة الأعياد بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وتكليف فرق من إدارات الطب العلاجي و الطب الوقائي و الإدارة العامة للصيدلة لمتابعة سير العمل وإعداد تقارير بذلك علي مدار الساعة .

وفى نهاية التصريحات الصحفية، قدم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج الدكتور سامى النجار خالص التهاني لجميع أبناء المحافظة بمناسبة الأعياد، متمنياً دوام الصحة للجميع وناشد الجميع إتباع جميع التعليمات الصحية والوقاية وفى حالة حدوث أي شيء يتم التوجة فورا لأقرب مستشفى.