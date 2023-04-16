"شهداء ولكن أحياء".. النقيب محمد وهدان أحد أبطال مجزرة قسم كرداسة

كتب عبد الله محمود

تمر الأيام وتنسينا أحداثا كثيرة، إلا أن شهداء الوطن ، مازالوا حاضرين بيننا أحياء بسيرتهم العطرة، وتضحياتهم الخالدة التي قدموها من أجل الحفاظ على الوطن وأهله من الضياع والمؤامرات التي أحيكت ضده في الظلام، من قبل أهل الشر وأعوانهم، لذلك استحق هؤلاء الرجال أن تخلد أسماؤهم التي تم إطلاقها على الشوارع الرئيسية والميادين العامة والمدارس، تمجيدا وعرفانا لهم لما منحونا أياه من شرف لا يضاهيه شرف.

ومع كل مناسبة أي كانت دائما نتذكرهم ونتذكر بطولاتهم العظيمة، وعلى مدار شهر رمضان المبارك نستعرض خلاله 30 قصة بطل من أبطال الوطن، الذين ستظل ذكراهم خالدة في ذاكرة الوطن.

هو الشهيد النقيب " محمد وهدان" أحد شهداء مجزرة قسم كرداسة الذى راح ضحيتها 16 ضابطا ومجند من قوة القسم على يد عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي وذلك خلال فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.

الشهيد كان في الراحة يوم الحادث، إلا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد زملائه في القسم النقيب "هشام شتا" الذى أخبره بأن هناك هجوم من قبل عناصر الجماعة الإرهابية على القسم، فما كان منه أنه لبى نجاء الوطن وتوجه على الفور إلى ديوان القسم، على الرغم من معارضة والدة الشهيد له بالخروج في هذا اليوم، لكنه أخبرها بأن الأمور على ما يرام ولا يوجد شيء في دائرة عمله بالقسم وأنه ذاهب ليقابل زملائه فقط.

من جانبها قالت والدة الشهيد أنها في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، شعرت بحالة انقباض في قلبها ينتابه شعور بالخوف الشديد، موضحة أنها أدركت بعد ذلك أن الوقت الذى شهرت فيه بهذه الأشياء هو نفس الوقت الذى أستشهد فيه نجلها أثناء دفاعه عن مكانه في قسم شرطة كرداسة، مضيفة أن شقيقه أتصل عليه قبل استشهاده بساعة على الأقل، وسأله عن الوضع عنده فأخبره أن كل شيء على ما يرام، لكنه طلب منه خلال المكالمة أن ينتبه لنفسه ولأمه ولباقى عائلته ثم انتهت المكالمة بينهما، لافتة إلى أنههم لم يتمكنوا من الاتصال به بعدها حيث أن هاتفه تم اغلاقه، مشيرة إلى أنها ووالد الشهيد وباقى الأسرة انتابهم حالة من الخوف، فذهب والده وشقيقه وزوج شقيقته إلى كرداسة إلا أن العناصر الإرهابية كانت قطعت الطريق ومنعت الدخول أو الخروج من كرداسة، حتى تمكنوا من الدخول إلى محيط القسم ليجدوا الشهيد ملقى على الأرض غارقا في دمائه أمام القسم بعد دفاعه عنه باستماته وشرف.

وأوضحت والدة الشهيد، أن نجلها كان دائما في رمضان ما يكون هو سر البهجة والسرور وسبب دخول السعادة إلى قلوب أسرته كلها دون استثناء، موضحة أنه كان دائم البهجة والفرح وأنه كان محب للمة العائلة دائما على المائدة في رمضان، موضحة أن الأن الفرحة انتهت ولم تعد موجودة بعد رحيل الشهيد، لافتة إلى أن المنزل أصبح مظلم وأن كل الأيام أصبحت بعضها.