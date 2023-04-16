اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أبريل 2023 12:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زيلينسكى يبحث مع ماكرون هاتفيا نتائج زيارته الأخيرة للصين

الأحد، 16 أبريل 2023 12:00 ص
زيلينسكى يبحث مع ماكرون هاتفيا نتائج زيارته الأخيرة للصين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى السبت أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية زيارة الأخير للصين.

وكتب زيلينسكي في تلغرام: "أجريت محادثة استمرت نحو ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلالها مناقشة نتائج زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة للصين".

وقال ماكرون الذي زار الصين الأسبوع الماضي خلال مقابلة صحفية أجراها في نهاية الأسبوع إنّ أوروبا لا ينبغي أن تكون "تابعاً" لواشنطن أو لبكين في ما يتعلق بقضية تايوان.

وتمسّك الرئيس الفرنسي بتصريحاته التي أثارت جدلًا قائلاً خلال زيارته لأمستردام الأربعاء إنّ التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني "التبعية" لها.


زيلينسكى

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

ماكرون

الصين

موسكو

كييف



الموضوعات المتعلقة

أوكرانيا تبدأ فى تصدير الكهرباء إلى سلوفاكيا بعد غد الإثنين

السبت، 15 أبريل 2023 04:09 م

الدنمارك تستعد لإرسال أول دفعة من دبابات "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا

السبت، 15 أبريل 2023 02:06 م

محافظ البنك المركزى: اتخذنا إجراءات ضخمة لتخفيف تداعيات كورونا وحرب أوكرانيا

الجمعة، 14 أبريل 2023 09:19 م

الدفاع الكندية: وصول 8 دبابات من طراز ليوبارد-2 إلى بولندا تمهيدا لتسليمها إلى أوكرانيا

الجمعة، 14 أبريل 2023 08:59 م

أوكرانيا: نعثر على مزيد من المكونات الصينية في الأسلحة الروسية

الجمعة، 14 أبريل 2023 07:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة