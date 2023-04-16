زوج يلاحق زوجته بتهمة النشوز ويطالب بضم حضانة طفلته.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد 3 سنوات من زواجهما، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة، ليؤكد:"زوجتي أخفت على أنها تمنح أهلها مبالغ مالية كبيرة شهرياً تجاوزت خلال مدة زواجنا 380 ألف جنيه" .

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" بعد أن حملت بطفلتي لم يعد باستطاعتي تطليقها وتحملت تصرفاتها ولكنها كانت غير أمينة علي أموالي، بخلاف تدخل شقيقها في حياتي، لأعجز عن الوصول لحل ودي برفقتها بسبب إهمالها وطمعها، وعندما اعترض غضبت وتركت المنزل وحرمتني من طفلتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، مما سبب بيننا المشاكل".

وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة:"تمت ملاحقتي من قبلها بـ 21 دعوي حبس، رغم توفيري لها مستوي اجتماعي لائق، وأصرت على الإساءة لى، لترد الجميل جزاء ما فعلته بملاحقتي بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.