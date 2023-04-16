وذكر المركز الهندى فى معرض تغريدة له على موقع التدوين المصغر / تويتر / فيما يتعلق بهذا الشأن اليوم أنه تم رصد هذه الهزة فى شمال غرب منطقة " بيشنابور " الكائنة بولاية مانيبور ، فى الساعة السابعة و22 دقيقة صباح اليوم وأن شدة هذه الهزة بلغت 3.6 درجة بمقياس ريختر.



وأضاف أنه تم رصد الهزة عند خط عرض 24.84 درجة و خط طول 93.69 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 24 كيلومترا شمال غرب منطقة بيشنابور .



ومع ذلك ، لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذه الهزة .



وأشار المركز القومى الهندى لعلوم الزلازل إلى أن هذه المنطقة كانت قد تعرضت لزلزال شدته 4.8 درجة بمقياس ريختر فى وقت سابق خلال شهر يناير الماضى .