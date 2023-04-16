رئيس "COP28" واليابان يبحثان سبل تعزيز العمل المناخى

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بحث الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى الرئيس المعين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28) مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشى، سبل تعزيز العمل المناخى وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان التى ترأس مجموعة السبع حاليًا خلال الاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" السبت أن الجابر شارك خلال زيارته إلى اليابان فى الاجتماع الوزارى للدول السبع الصناعية الكبرى (مجموعة السبع G7) حول المناخ والطاقة والبيئة وذلك فى مدينة سابورو، حيث ألقى كلمة أكد فيها على أهمية قيام المجموعة بتقديم نموذج ناجح لتوفير التمويل المناخى بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة، بما يدعم إنجاز انتقال منطقى وعملى وتدريجى وعادل فى قطاع الطاقة.

وقال الجابر - فى كلمته أمام الاجتماع الوزاري- " أنه تماشيًا مع رؤية القيادة فى دولة الإمارات، سنحرص على أن يركز مؤتمر COP28 على الجوانب العملية وتوحيد الجهود والتكاتف واحتواء الجميع، لأننا بحاجة إلى التحرك فى نفس الاتجاه من أجل الوصول إلى أهدافنا، وإلى عقد الشراكات وليس التفرُّق، وإلى تكريس الاتفاق وليس الانقسام".

ودعا الجابر "مجموعة السبع" إلى التوصل لاتفاق على آلية جديدة للتمويل المناخى لإحراز تقدم عبر موضوعات التخفيف، والتكيّف، والخسائر والأضرار؛ قائلا: " نحتاج إلى التوصل لاتفاق تمويلى أكثر إنصافًا لدول الجنوب العالمى، يقدم ما هو أكثر من مجرد توفير الموارد المطلوبة لمن هم فى أشد الحاجة إليها، وعلى البلدان المتقدمة أن تفى أولًا بتعهداتها التى قطعتها منذ أكثر من عقد بتقديم 100 مليار دولار للدول النامية".

وأشار إلى ضرورة زيادة المبالغ المخصصة للاستثمار فى التكنولوجيا النظيفة، وتمويل التكيف، والانتقال العادل فى قطاع الطاقة فى البلدان النامية وذات الاقتصادات الناشئة ثلاث مرات بحلول 2030، موضحًا أن التمويل المناخى غير متوفر حاليًا لا بشكل كافٍ وميسَّر ولا بتكلفة مناسبة، مشددا على الحاجة إلى عملية إصلاح جذرية لمؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية بشكل متزامن.