اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أبريل 2023 03:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير المستشفى لتقديم خدمة طبية متميزة.. صور

الأحد، 16 أبريل 2023 02:22 م
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير المستشفى لتقديم خدمة طبية متميزة.. صور رئيس جامعة بنها خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بالمستشفى الجامعي، للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وحسن سير العمل، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومدير الإدارة الهندسية لمستشفيات جامعة بنها.
 
وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير الخاصة بوحدة رعاية قسطرة القلب، ومستشفى الجراحة، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي وتطوير الأداء ومتابعة أعمال التطوير بها من أجل تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى من أهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.
 
وأشار رئيس الجامعة، إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة القدرة الاستيعابية لها يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.
رئيس جامعة بنها خلال الجولة
رئيس جامعة بنها خلال الجولة

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بالمستشفى الجامعي
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بالمستشفى الجامعي

خلال الجولة بالمستشفى
خلال الجولة بالمستشفى
 
 
 

اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

رئيس جامعة بنها

مستشفيات بنها الجامعية

مستشفى بنها الجامعي

تطوير قسم قسطرة القلب

أعمال التطوير بمستشفى بنها الجامعي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة