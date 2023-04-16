رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير المستشفى لتقديم خدمة طبية متميزة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، جولة تفقدية بالمستشفى الجامعي، للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وحسن سير العمل، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومدير الإدارة الهندسية لمستشفيات جامعة بنها.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير الخاصة بوحدة رعاية قسطرة القلب، ومستشفى الجراحة، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي وتطوير الأداء ومتابعة أعمال التطوير بها من أجل تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى من أهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة القدرة الاستيعابية لها يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.