رئيس جامعة العريش يهنئ أسقف شمال سيناء بعيد القيامة

شمال سيناء ـ محمد حسين

قدم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، التهنئة للبابا تواضروس الثاني، والأنبا قزمان، أسقف شمال سيناء، وقيادات الكنائس بمحافظة شمال سيناء، وعموم الأقباط بمناسبة عيد القيامة

أعلنت جامعة العريش فى بيان، ان رئيس جامعة العريش، زار اليوم على رأس وفد من قيادات الجامعة بطريركية الأقباط الأرثوذكس بضاحية السلام بالعريش، وقدم التهنئة للأنبا قزمان اسقف شمال سيناء ورجال الدين المسيحى بمناسبة عيد القيامة.

كما أرسل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا قزمان، أسقف شمال سيناء، وقيادات الكنائس بمحافظة شمال سيناء، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد،وجاء في نص البرقية " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة منتسبي جامعة العريش، يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إلى قداستكم وجميع الإخوة الأقباط، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة وأن نُحقق معًا ما نصبوا إليه لبلدنا نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس رئيس عبد الفتاح السيسي".

وقال رئيس الجامعة خلال نص البرقية "إن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعًا يتشاركها كل أبناء الشعب المصري، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطًا بالمزيد من المحبة والترابط وأن يبقي وطننا الغالي دائمًا وأبدًا رمزًا للوحدة والأمن والأمان والسلام والمحبة.

وأضاف إننا اليوم نقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد، وبعد أيام سنتبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهو ما يعزز وحدة الصف وقوة التلاحم التي تتجلى دومًا فى أبهى صورها على أرض مصرنا الحبيبة على مر التاريخ".

وشهدت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بضاحية السلام بالعريش اليوم توافد المهنئين بعيد القيامة، وقدم وفد من قيادات مديرية أوقاف شمال سيناء اليوم التهنئة لقيادات كنيسة شمال سيناء بمناسبة عيد القيامة.

اعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه فى إطار الروح الوطنية العظيمة والتمازج الذى يعيشه النسيج المصري الوطني بكافة أطيافه، والذى صار أنموذجًا فريداً للعيش المشترك في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الوحدة الوطنية قدم الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، صباح اليوم الأحد ٢٠٢٣/٤/١٦م بالنيابة عن جميع الأئمة العاملين بمساجد أوقاف شمال سيناء بالتهنئة لنيافة الأنبا قزمان سمير أسقف مطرانية شمال سيناء، وأشقاء الوطن في عيدهم، والتأكيد على ترابط الأخوة بين جميع طوائف الشعب المصرى.

جاء ذلك خلال زيارة وفد اوقاف شمال سيناء للكنيسة برئاسة مدير اوقاف شمال سيناء رأس وفد من قيادات الدعوة بالمديرية ضم الشيخ حسين البنديرى مدير المتابعة، و الشيخ الشحات البربري كبير مفتشي المتابعة، و الشيخ صلاح الحسينى رئيس قسم الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء، انه قدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التهنئة للأقباط بشمال سيناء بعيد القيامة المجيد، جاء ذلك خلال زيارته على رأس وفد لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بضاحية السلام بالعريش.

وقدم المحافظ التهنئة إلى الاقباط في محافظة شمال سيناء علي وجه الخصوص وفي مختلف المحافظات المصرية على وجه العموم بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرًا الى أن مصر كلها تحتفل به، وأن هذه الأيام تشهد عدد من الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية والوطنية.

وأكد المحافظ على وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، وأن سيناء أرض مقدسة عبرها عدد كبير من الأنبياء، كما كانت أولى محطات العائلة المقدسة، لافتًا الي تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى بها بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد أسقف سيناء الشمالية، على العلاقات الطيبة وعلاقات الود والمحبة بين كل المصريين من المسلمين والأقباط على أرض مصر، لافتا الي ان الاحتفال بعيد القيامة هذا العام مختلف عن السنوات الماضية، حيث تتعانق فيه الأعياد والافراح والقلوب، وأنها تشهد هذا العام استقرارًا كبيرًا بفضل جهود القوات وتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار الى أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحضان على المحبة والسلام، لافتًا إلى أن القيامة تعني الاستقرار في حياة سعيدة مستقرة لا يشوبها شيء، فيها السلام والمحبة والاطمئنان.