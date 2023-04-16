رئيسة حكومة تونس تؤكد التزام الدولة المطلق بالنهوض بذوى الاحتياجات الخاصة

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أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، التزام الدولة المطلق بالنهوض بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة؛ وفقا لمقاربة ترتكز على ضمان حقوق هذه الفئة من المجتمع وتوفير سبل النجاح، مشيدة بالدور الهام الذى تقوم به الجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة والتى تمثّل الشّريك الرئيسى للدولة فى التّعهد بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخصوصية من حيث الوقاية والرعاية والادماج.

جاء ذلك خلال زيارة رئيسة الحكومة السبت، إلى المركز الدولى للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة بقمرت، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهى ومدير المركز السيد رضوان النغموشى.

وشاركت بودن بهذه المناسبة وجبة الإفطار مع عدد من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وتابعت عرضا موسيقيا لأطفال المركز.

وأطلعت بهذه المناسبة على معرض منتجات أطفال المركز، الذى أقيم ببهو الاستقبال، وتحدثت إلى عدد من الأطفال حول ابداعاتهم الفنية مشجعة إياهم على مزيد البذل والعطاء،، كما أوصت بضرورة توفير أفضل الظروف والامكانيات حتى يبدع كل طفل فى مجاله.



يذكر أن المركز الدولى للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة يختصّ بتنفيذ برامج التربية المختصّة الموجهة للأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على الاندماج فى المسار المدرسى العادى وبإنجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين وذلك فى إطار تنفيذ سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية فى مجال الإعاقة.