دير الأنبا متاؤس الفاخورى يحتفل بعيد القيامة المجيد جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

احتفل دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون، التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس السبت، بعيد القيامة المجيد، وذلك بكاتدرائية شفيع الدير القديس الأنبا متاؤس الفاخورى بالدير ذاته، حيث شارك فى الصلوات الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وبمشاركة مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخورى، والأخوة طالبى الرهبنة والشمامسة وجمع غفير من الشعب القبطى محبى الدير، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأسر والعائلات بقدوم الأعياد.

وشهد الاحتفال طواف عدد من الشمامسة أرجاء الكنيسة، حاملين الشموع والصلبان التى تعلوها صور قيامة السيد المسيح ومن خلفهم الآباء الكهنة والرهبان، حاملين أيقونة السيدة المسيح، وسط أصوات التراتيل والتماجيد القبطية المخصصة لعيد القيامة، وسط فرحة من شعب الكنيسة الذى تهافت لأخذ البركة.

ومن ناحية أخرى فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، أمس السبت، إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس والأديرة وأماكن تجزع المواطنين، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بعيد القيامة وأداء القداس بالكنائس والأديرة المنتشرة فى مختلف مناطق المحافظة، وشددت مديرية أمن الأقصر على تفعيل دور وحدات التدخل السريع، وتكثيف مرور القيادات الإشرافية على الخدمات وتضمنت الإجراءات تفتيش السيارات ومنع وقوفها فى محيط الكنائس والأديرة.

فيما ترأس نيافة الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت، صلوات قداس عيد القيامة المجيد من كنيسة العذراء مريم بإسنا، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأسر والعائلات بقدوم الأعياد، وشارك فى فعاليات صلاة قداس عيد القيامة المجيد أباء كنيسة العذراء مريم بإسنا، وأيضًا يشارك الكثير من الأخوه الأقباط، حيث أنه فى أجواء تسودها روح الإخاء والمحبة، قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، يرافقه قيادات أمن الأقصر، وعددا من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، بزيارة كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.



جانب من صلوات عيد القيامة المجيد بالأقصر



دير الأنبا متاؤس الفاخوري يحتفل بعيد القيامة المجيد جنوب الأقصر



دير الأنبا متاؤس الفاخوري يحتفل بعيد القيامة المجيد



رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري يحتفلون بعيد القيامة المجيد



فرحة الأطفال فى إحتفالات الدير بالأقصر