"حياة كريمة" تستهدف تقديم مساعدات بـ2.37 مليون جنيه للطلاب الأولى بالرعاية

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة المستمرة بمدارس المحافظة، تستهدف تقديم مساعدات متنوعة للطلاب المنتمين للأسر الأولى بالرعاية والفقراء بـ 2 مليون جنيه و370 ألف جنيه.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم لـ"اليوم السابع"، أن المدارس المشاركة حتى نهاية شهر رمضان 31 مدرسة على مستوى الـ 13 إدارة تعليمية، وذلك لتوفير ملابس عيد الفطر للطلاب والاسر، إضافة لسداد مصروفات الطلاب، وتوفير السلع الغذائية المتنوعة وتوزيعها شنط رمضانية، والأحذية، إضافة للمستلزمات المدرسية.

وقال عبدالله، كل تلك المبالغ والمساعدات من خلال المشاركات المجتمعية من المعلمين ومجالس الأباء والمعلمين، وغيرهم من المشاركين اجتماعا، ولا يتم جمع مبالغ نقديه، إنما توفير الملابس والسلع من التبرع، إضافة لسداد المصروفات مباشرة من المتبرع دون تدخل من العاملين بالتربية والتعليم.

وأكد عبدالله، كما تبنت المديرية حملة لزراعة الاشجار المثمرة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 100 مليون شجرة، بالتوسع في الرقعة الخضراء بالمدارس، وانشاء حدائق بها، وتشجيع الطلاب على المشاركة في المبادرة.