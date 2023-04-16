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حرب.. محاولات لتصفية الرائد عمر.. والسقا يتخلص من قائد التكفيريين (فيديو)

الأحد، 16 أبريل 2023 05:11 م
حرب.. محاولات لتصفية الرائد عمر.. والسقا يتخلص من قائد التكفيريين (فيديو)

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بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON بمشهد لقسم شرطة ثالث العريش بعد تفجيره واستشهاد الضباط  المتواجدين به.

بينما يستفيق الرائد عمر الإمام (محمد فراج) والضابط شريف زيدان (أحمد سعيد عبد الغنى) الذى يعتقد أن هذه العملية رداً على القبض على "مدحت"، فيما يقابل أبو القاسم (محمود البزاوى)  الشيخ عثمان (أحمد السقا) الذى يبارك له على عملية تفجير القسم.

وأخبر "أبو القاسم" "الشيخ عثمان" بأنه لن يستطيع إعطاءه مادة الـ C4 بالسعر الذى تم الاتفاق عليه لكن مقابل إعلان الولاء له ويوافق الشيخ عثمان على ذلك، ويحاول الشيخ عثمان تصفية الرائد عمر الإمام بسبب مطاردته له وبالفعل أطلق تكفيريون الرصاص على عمر وشريف زيدان ولكنهما تمكنا من  التعامل مع الأمر وقتل أحد التكفيريين.

كشف الشيخ عثمان للتكفيرى أبو القاسم قائد الخلية الموجودة بسيناء عن سبب قتله لأمير الجماعة فى ليبيا.

وأكد أنه لم يكن يريد قتله وإنما يبحث عن قاتل والده ويخرج عثمان سكينه ويقتل أبو القاسم لأنه الذى قتل والده.

أما الرائد عمر الإمام فيرفض العودة إلى القاهرة بدون القبض على الظافر (أحمد السقا) رغم التعليمات التى وصلت بالعودة إلى القاهرة، وتمكن الرائد عمر الإمام والضابط شريف زيدان من الوصول إلى 4 عناصر تكفيرية، وفى نفس الوقت يجهز الشيخ عثمان نفسه للسفر إلى القاهرة بعدما استلم كمية الـ C4 التى جاء سيناء من أجلها.

 


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