جان مارى لوبان يدخل المستشفى فى حالة خطيرة

كتب : أحمد علوى

أفادت صحيفة "لو بوان" الفرنسية، عن نقل مؤسس حزب "التجمع الوطني" الفرنسى اليمينى المتطرف، والمعروف بعدائه للمهاجرين العرب، جان مارى لوبان إلى المستشفى فى حالة خطيرة.

يشار إلى أن المؤسس المشارك لحزب "التجمع الوطني" اليمينى المتطرف، المعروف سابقا باسم "الجبهة الوطنية"، شعر بالمرض بعد ظهر يوم السبت، وتم نقله إلى مستشفى فى منطقة باريس، حيث تم تقييم حالته على أنها خطيرة. ووفقا للأطباء، قد يكون السبب هو قصور القلب.

وفى عام 2022، تم نقل السياسى البالغ من العمر 94 عاما إلى المستشفى على إثر إصابته بسكتة دماغية خفيفة.

وتنافس لوبان، وهو يمينى متشدد، على الرئاسة الفرنسية خمس مرات، فى عام 2011، وانتقلت القيادة لابنته مارين لوبان، وطُرد فى عام 2015.

وانتهت فترة عضويته فى البرلمان فى عام 2019، لكنه كثيرا ما يظهر فى وسائل الإعلام يعلق على الأحداث الجارية فى البلاد.