ثوران بركان إيبيكو فى جزر الكوريل وانبعاث الرماد على ارتفاع 3 كيلو مترات

كتب ــ محمد جمال

أفادت الدائرة الرئيسية لوزارة الخارجية الروسية فى مقاطعة ساخالين بتسجيل انبعاث عمود من الرماد يبلغ ارتفاعه 3 كيلو مترات من بركان إيبيكو الواقع فى جزيرة باراموشير الروسية، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء فى بيان صدر عن الدائرة، اليوم الأحد: "تلقى مركز إدارة الأزمات التابع للدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية فى مقاطعة ساخالين معلومات من فريق الاستجابة للثوران البركانى فى كامتشاتكا التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية فى الشرق الأقصى الروسى، أنه وقع فى بركان إيبيكو انبعاث للرماد على ارتفاع 3 كيلو مترات، وانتشر العمود فى الاتجاه الشمالى الشرقى لمسافة تزيد عن 5 كيلو مترات".

وأفادت مصادر فى مدينة سيفيرو كوريلسك، بأن المدينة لم تشهد سقوطا للرماد ولم يشعر سكانها برائحة كبريتيد الهيدروجين. وأضافت أنه لا يوجد هناك تهديد لسكان المدينة.

يقع بركان إيبيكو الذى يبلغ ارتفاعه 1156 مترا فى جزيرة باراموشير على بعد 7 كيلو مترات شمال شرقى مدينة سيفيرو كوريلسك. وتحدث حوادث انبعاث الرماد فيه ابتداء من 20 أكتوبر عام 2016، مما يعتبر أمرا طبيعيا لهذا البركان. وتم تسجيل أكبر حادث لانبعاث الرماد فيه فى 31 أغسطس عام 2018، عندما ارتفع عمود من الرماد إلى ارتفاع 6 كيلومترات من فتحة بركانية جديدة تشكلت فى عام 2017.