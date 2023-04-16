تواصل جلسات الحوار الوطنى للشباب بمكتبة كفر الدوار العامة

يواصل منتدى الحوار الوطنى للشباب جلساته غدا الإثنين، بمكتبة كفر الدوار العامة الذى تنظمه وزارة الشباب وذلك لمناقشة القضايا الحيوية والمشاكل التى تواجه الشباب وكيفية حلها.

ويهدف منتدى الشباب إلى رفع مستوى الوعى الثقافى والاجتماعى لدى الشباب عن طريق عقد الندوات وورش العمل لاهم القضايا التى تحظى بأولويات الشباب وكذلك عرض رؤى ومقترحات الشباب ليتم تجميعها لمناقشتها فى ختام فاعليات المنتدى بمدينة دمنهور.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة تكثيف الجهود لتنفيذ كافة المشروعات والمبادرات التى تساهم فى رفع مستوى الوعى لدى الشباب بكافة القرى والمراكز خاصة بالمناطق النائية، مضيفا أنه جار تنفيذ فاعليات منتدى الحوار الوطنى للشباب فى نسخته الثانية بمحافظة البحيرة والتى يشارك فيها عدد كبير من الشباب والفتيات على مستوى 15 ادارة شباب فرعيه على مستوى المحافظة.

يذكر أن وزارة الشباب قد أطلقت منتدى الشباب بالبحيرة تحت شعار "حوار من الشباب للشباب"برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لاستهداف أكثر من 5 آلاف شباب وفتاة بكافة مراكز المحافظة.

ويتم تنفيذ منتدى الشباب بالتعاون بين الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى والإدارة العامة لبرلمان الشباب.

ويشتمل المنتدى على عدة محاور ومنها "التنمية الاجتماعية – التنمية الثقافية – التنمية الاقتصادية – التنمية السياسية – التنمية المستدامة.