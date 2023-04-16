تكريم حفظة القرآن بمسابقة الشهيد عمر القاضى للعام الثانى على التوالى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت أسرة الشهيد عمر القاضي الحفل الختامي لمسابقة الشهيد البطل عمر القاضي لحفظة القرآن الكريم، والتي تقام للعام الثاني علي التوالي، بمشاركة حفظة كتاب الله من محافظة المنوفية ومحافظات أخرى، بحضور الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني ب وزارة الأوقاف سابقا، والشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو ابن العاص، والعقيد محمد أبو العزم مأمور أشمون، والنائب علاء طاحون عضو مجلس النواب والنائب سامر التلاوي والنائب أحمد الخشن، واللواء محمد مشهور والد الشهيد البطل إسلام مشهور، والشيخ مصطفى الأعسر، وعدد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وقدّم الحفل الشيخ حسني عرفة.

وتقدّم للمسابقة هذا العام 1150 متسابقاً من محافظة المنوفية وعدداً من محافظة الغربية، وتقام على أربعة مستويات: "القرآن كاملاً - نصف القرآن- ربع القرآن - خمس أجزاء"، وتم تكريم 80 فـائـزاً بالإضافة إلى تكريم 3 حالات إنسانية، وقدمت أسرة الشهيد 4 رحلات عمرة هدية ثلاث منها لأسر حفظة القرآن الكريم، وواحدة لحالة إنسانية.

وأقيم حفل التكريم للفائزين أمام منزل الشهيد بمسقط رأسه قرية ساقية المنقدي عقب صلاة التراويح، وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة للدكتور جابر طايع، والذي أكد على منزلة الشهيد عند الله، لافتا إلى أنه لا يوجد أغلى من الروح ليقدمها الفرد لوطنه، فمهما قدم الشعراء وغيرهم من الأغاني الوطنية فهي لن تتخط الحناجر لكن من يقدمه روحه لوطنه هذا هو الحب والتضحية للوطن.

وأضاف الشيخ يسري عزام إمام مسجد عمرو بن العاص، أن الله سبحانه وتعالى كرم الشهيد، وأن الشهداء لهم أجرهم ونورهم عند الله، فقد قال الله في كتابه العزيز: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون"، موضحا أن الشيخ الشعراوي قال إن "عند ربهم" تعنى أن العندية من الله وما عند الله لا يتوقعه أحد، معربا عن تقديره لحفظة القرآن الكريم، مطالبا الحضور بالاهتمام بتحفيظ الأبناء القرآن، قائلا: "القرآن بركة البيوت ويحفظ ذرية من يحفظه".

وسلّم الضيوف الجوائز على الفائزين من حفظة القرآن الكريم، في حضور المئات من أهالي قرية ساقية منقدي وأبناء محافظتي المنوفية والغربية.

يذكر أن الشهيد عمر القاضي ابن قرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية والتحق بكلية الشرطة عام 2013 وتخرج فيها عام 2017، ثم انضم بعدها لقطاع الأمن المركزي وتسلم عمله في أحد قطاعات الأمن بمحافظة شمال سيناء، واستشهد عمر القاضي يوم 5 يونيو 2019 تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك خلال التصدي لهجوم إرهابي على كمين "البطل 14" بالعريش وقت تكبيرات صلاة العيد.