تشويه تمثال عمره يزيد عن 200 عام فى بريطانيا.. اعرف التفاصيل

كتب إيهاب محمد

تعرض تمثال حورية البحر "سابرينا"، الذي يزيد عمره عن 200 عام للتشويه باستخدام قلم تلوين أزرق، وفقا لبيان نشرته مؤسسة التراث القومي البريطانية ونقله عنها موقع cnn، حيث تم اكتشاف التمثال المشوّه في مقاطعة ورشستر، غرب إنجلترا، لأول مرة، في عيد الفصح، وبعد الأخذ بنصيحة مسؤولى الترميم وتنظيف التمثال، تمكنت مؤسسة التراث القومي من إزالة التلوين الأزرق.



التمثال

النصب التذكاري لمصمم المناظر الطبيعية والمهندس المعماري لانسلوت براون، الذي يقع أيضًا في أراضي "كروم" التاريخية، تم تشويهه باستخدام قلم تلوين أزرق أيضًا، وقالت مؤسسة التراث القومي إنه مازال قيد التنظيف.

وقال متحدث باسم مؤسسة التراث القومى، في بيان، "أنّنا "نشعر بالفزع من حدوث ذلك، تعد مثل هذه الحوادث نادرة جدًا نظرًا لوجود ملايين الزوار الذين يستمتعون ويحترمون الأماكن الموجودة تحت رعايتنا".

وقد أنجز جون بيكون، النحات البريطاني الشهير، تمثال "سابرينا" في بدايه سبعينيات القرن الثامن عشر، ووضع التمثال المنحوت بحجر كواد، في مغارة تم تزيينها أساسًا بأصداف غريبة، ومرجان، وأحجار كريمة، ويبقى تاريخ إنشاء التمثال متنازع عليه.

لكن يُعتقد أنه صُنع إما في منتصف ثمانينيات القرن الـ18 أو عام 1802، وفقًا لمؤسسة التراث القومى.

وكانت أراضي "كروم"، حيث تمّ تشويه النصبين، مملوكة لعائلة كوفنتري، من القرن السادس عشر حتى عام 1948، وبالإضافة إلى كونها منزلًا خاصًا، فقد كان لها استخدامات عدة إذ كانت قاعدة جوية سرية في الحرب العالمية الثانية، ومقر Hare Krishna في المملكة المتحدة عام 1979.