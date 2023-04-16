اليوم السابع
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الأحد، 16 أبريل 2023 02:36 م
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تحرير 74 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة

الأحد، 16 أبريل 2023 01:36 م
تحرير 74 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة حملات مرورية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 74571  مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 11126 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 254 مخالفة السير بدون تراخيص، و 14 مخالفات عن الدراجات النارية، و 16 مخالفة موقف عشوائى، و 59  مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتواصل إدارة المرور، حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 
 
 
 

ادارة المرور

حملات مرورية

الطرق السريعة

رصد المخالفات

محاور المحافظات



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