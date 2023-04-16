تجديد حبس لصوص سرقوا "أنتيكات" من فيلا بالقاهرة 15 يوما

كتب سليم على - أسماء شلبى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 5 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة فيلا في منطقة المقطم.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

نجحت الأجهزة الامنية فى كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) باكتشافه سرقة بعض الأنتيكات والمُقتنيات من داخل الفيلا ملكه الكائنة بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى إن وراء ارتكابها ( 5 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمون بدائرة القسم)

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم ("سيئ النية" صاحب مخزن خردة - مقيم بدائرة القسم) كما تم بإرشادهم ضبط سالف الذكر، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وأرشد عن المسروقات بمكان إخفائها (مشغولات ذهبية - مشغولات فضية - 2 جهاز " لاب توب " – كمية من الإكسسوارات - هاتف محمول - 3 كاميرا - مبلغ مالى لعملات "أجنبية – قديمة" – كمية من الأنتيكات) وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة