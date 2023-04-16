اليوم السابع
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الأحد، 16 أبريل 2023 11:29 م
أكرم القصاص
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بلغاريا تدرس فرض حظر على واردات الحبوب من أوكرانيا

الأحد، 16 أبريل 2023 11:00 م
بلغاريا تدرس فرض حظر على واردات الحبوب من أوكرانيا علم بلغاريا
أ ش أ

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تدرس بلغاريا فرض حظر على استيراد الحبوب المنتجة في أوكرانيا، على غرار بولندا والمجر.

وصرح وزير الزراعة البلغاري يافور جيتشيف، حسبما نقل عنه التلفزيون البلغاري، بأنه يجب حماية المصالح البلغارية، موضحًا أنه بعد اتخاذ بولندا والمجر لهذه الخطوة بالفعل، "فإن تراكمات الحبوب على الأراضي البلغارية يمكن أن تزيد، إذا لم نتفاعل".

ووفقا لوزير الزراعة البلغاري، الذي تحدث قبل أيام قليلة مع نظرائه من ست دول حول هذه القضية، فإن صوفيا طلبت من بروكسل الرد على هذه المشكلة مرة أخرى في سبتمبر 2022.

 


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