وذكر البيان الذي نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن أكثر من ستة آلاف رجل وامرأة من القوات المسلحة للمملكة المتحدة، يشاركون في تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا الشهر المقبل.



وأشار البيان إلى أنه في أكبر عملية احتفالية عسكرية منذ 70 عاما، سيشارك البحارة والجنود والطيارون من جميع أنحاء المملكة المتحدة وامتداد دول الكومنولث في موكبين رائعين يرافقان الملك والملكة من وإلى وستمنستر آبي، حيث تقام مراسم التتويج.



وفي وقت لاحق من اليوم نفسه ينظم الأفراد العسكريون استعراضا جويا مذهلا يضم أكثر من 60 طائرة من البحرية الملكية ،والجيش البريطاني وسلاح الطيران الملكي تحلق فوق المركز التجاري في وسط لندن، ومن القواعد العسكرية في جميع أنحاء البلاد وعلى سفن الملك تشارلز في البحر، ستُسمع أصوات التحية بالمدافع لتبشر بلحظة تتويج الملك.



وتعليقا على البيان قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "إنني فخور للغاية بأفرادنا العسكريين اللامعين الذين يستعدون لتكريم قرون من التقاليد العسكرية من خلال النزول إلى الشوارع والسماء والبحار لتكريم ملكنا وملكتنا الجديدين وإحياء التتويج الشهر المقبل".



وأضاف: "نظرا لأنهم يقفون جنبا إلى جنب مع أصدقائنا وحلفائنا في الكومنولث، فإنني أعلم أن العمل الشاق الذي قام به الآلاف من جنودنا ومجنداتنا خلال الأسابيع والأشهر الماضية سيتوج بعرض مدهش سيذهل الحشود داخل الوطن وفي جميع أنحاء العالم".