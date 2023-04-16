بدء تنفيذ أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بقضية تغير المناخ والحماية من مخاطره، وتؤكد على أهمية المشروعات الخضراء فى الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

وقال محافظ القاهرة، إن المحافظة بدأت تنفيذ أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية ل لمشروعات الخضراء الذكية، والتى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 وأنهت كافة استعدادتها لتلقى طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات .

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة باطلاقها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تهدف إلى خلق حالة حراك مجتمعي وتحفيزي فى إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة ، وللتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء والذكية في مختلف مناحى الحياة.

وتابع محافظ القاهرة، أنه سيتم عقد عدد كبير من الندوات التعريفية بالمبادرة فى الجامعات ومراكز الشباب والمراكز الثقافية بمختلف مناطق وأحياء العاصمة ، كما سيتم نشر اعلانات تعريفية بالمبادرة فى الشوارع والميادين وعبر مواقع التواصل الاجتماعى للوصول لكافة الفئات المستهدفة وحثها على المشاركة فى المبادرة التى بدأ التقديم لها فى الأول من أبريل الجارى ويستمر حتى نهاية شهر مايو ٢٠٢٣ من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg.

وأشار السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة إلى أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والأمن المائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وتضم المبادرة مختلف أنواع المشروعات منها المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.