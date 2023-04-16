اليوم السابع
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الأحد، 16 أبريل 2023 05:16 ص
أكرم القصاص
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باكستان: نفذنا اشتراطات "النقد الدولى" ولا مبرر أو عذر لتأجيل حصولنا على قرض

الأحد، 16 أبريل 2023 05:00 ص
باكستان: نفذنا اشتراطات "النقد الدولى" ولا مبرر أو عذر لتأجيل حصولنا على قرض صندوق النقد
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الباكستانى، شاهباز شريف، السبت إن باكستان نفذت الاشتراطات التى وضعها صندوق النقد الدولي؛ للحصول على قرض، "ولا عذر، أو مبرر لتأجيل حصولنا على القرض". 


وأضاف شاهباز - فى تصريح صحفى - أن"حصلنا على إتفاق شبه معطل من الصندوق بشأن هذا القرض".


وأعرب عن تفاؤله بأن بلاده ستتخطى قريبا جميع الصعوبات على الرغم من التحديات الضخمة التى تواجهها..قائلا إن" باكستان لم تنشأ لتعيش على الديون ولا لتتصرف كدولة متسولة"، مشيرًا إلى أن أجيالها المختلفة وأسلافها قدموا الكثير من التضحيات من أجل الحفاظ على الوطن الباكستانى.


وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى وضع شروطا للتوصل لاتفاق بشأن القرض الذى تطلبه باكستان، وأن الحكومة الباكستانية بذلت قصارى جهدها من أجل تنفيذ هذه الشروط.


وأوضح أن بلاده سعت من أجل الحصول على دعم مالى من دول صديقة لها، وأعرب عن إمتنانه للصين والسعودية والإمارات على تعهدها بدعم بلاده ماليًا.


باكستان

الوزراء الباكستانى

النقد الدولى

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